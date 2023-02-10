Медвежий угол

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Об упоротых украинцах - мнение из Николаева

Об упоротых украинцах - мнение из Николаева

Об упоротых украинцах - мнение из Николаева Сергей Лебедев (Лохматый) Стоит ли перевоспитывать повернутых на украинстве граждан? Мнений много, у каждого своё суждение, свой жизненный опыт.

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