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Закон и Порядок

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Таджик с паспортом РФ – верный сын Таджикистана, а не России, заявили в Душанбе: за последние годы мы получили под миллион таких

Таджик с паспортом РФ – верный сын Таджикистана, а не России, заявили в Душанбе: за последние годы мы получили под миллион таких

  Скандальное заявление сделала Солеха Холмахмадзода, министр труда, миграции и занятости Таджикистана, с откровенной радостью обсуждая получение массами таджиков российских паспортов.

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Комментарии
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Иван Михайлович Строгов
Показывали  по ТВ Душанбе, пустой город ни людей, ни машин. Остались видимо только элита, всех нищебродов отправили к нам, на заработки.
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1 м.
Юрий Гаврилов
совершенно верная точка зрения. Таджики-это уничтожение коренных устоев России и самой России.
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4 н.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Миграционная политика  высочайше утверждена , беспрекословно исполняется чиновниками и несёт с собой уничтожение русского народа и , соответственно, и самой России.
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4 н.