Диаспора Алиева наносит ответный удар: Русский Север отдадут мигрантам?

Царьград Коллаж Царьграда Феерично прошло заседание Думы ХМАО. Депутат уроженец Азербайджана Таги-Заде Халид Боюкага оглы заступился за мигрантов, которых на Русском Севере, кажется, уже больше, чем коренных жителей.
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