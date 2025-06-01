Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 751 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей лапкин
    " А сама наложит толу под корсет,«Запретить, как т...
  • Юрий Белов
    А что по этому поводу думает Главный МВДшник Страны ?! Есть какие то кадры в системе следящие за чистотой рядов ?! Ко...Нож в спину ветер...
  • Юрий Белов
    Проще - повыгонять их ВСЕХ (с гражданством и без) на хрен из страны - и забыть как страшный сон ! Как Сталин после ВО...«Я иду в депутатс...

Диаспора Алиева наносит ответный удар: Русский Север отдадут мигрантам?

Диаспора Алиева наносит ответный удар: Русский Север отдадут мигрантам?

Царьград Коллаж Царьграда Феерично прошло заседание Думы ХМАО. Депутат уроженец Азербайджана Таги-Заде Халид Боюкага оглы заступился за мигрантов, которых на Русском Севере, кажется, уже больше, чем коренных жителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх