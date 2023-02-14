За 2022 год Банк России выявил в Удмуртии 18 нелегальных кредиторов

Ижевск. Удмуртия. В 2022 году в Удмуртии Банк России обнаружил 18 нелегальных кредитных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского управления Центрального банка Российской Федерации.