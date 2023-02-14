SUSANIN

134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Пятую жилу пресечь и кирдык вашему Бахмуту! Молотки "музыканты"!«Вагнеровцы» взял...
  • Наталья Середа
    А у нас есть вообще министерство культуры или только кабинеты и получатели зарплат? Ведь действительно, что это?Как м...Ленту «Чебурашка»...
  • tsan tsan
    Повоевать в штурмовых подразделениях "Вагнера" ? Стрелкову ? да вы что, там ведь убить могут.Стрелкова попроси...

За 2022 год Банк России выявил в Удмуртии 18 нелегальных кредиторов

За 2022 год Банк России выявил в Удмуртии 18 нелегальных кредиторов

Ижевск. Удмуртия. В 2022 году в Удмуртии Банк России обнаружил 18 нелегальных кредитных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского управления Центрального банка Российской Федерации.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх