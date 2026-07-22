Уволенный Сырский сольёт информацию России? Нет, возможен более неожиданный поворот

Глава администрации Украины Владимир Зеленский уволил главкома ВСУ Александра Сырского. В Сети уже возник вопрос о том, не сольёт ли генерал от обиды какие-то важные данные нашей армии? Политолог Юрий Кот отвечает, что нет.
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