Уволенный Сырский сольёт информацию России? Нет, возможен более неожиданный поворот

Глава администрации Украины Владимир Зеленский уволил главкома ВСУ Александра Сырского. В Сети уже возник вопрос о том, не сольёт ли генерал от обиды какие-то важные данные нашей армии? Политолог Юрий Кот отвечает, что нет.