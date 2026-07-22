Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 550 подписчиков

Уволенный Сырский сольёт информацию России? Нет, возможен более неожиданный поворот

Уволенный Сырский сольёт информацию России? Нет, возможен более неожиданный поворот

Глава администрации Украины Владимир Зеленский уволил главкома ВСУ Александра Сырского. В Сети уже возник вопрос о том, не сольёт ли генерал от обиды какие-то важные данные нашей армии? Политолог Юрий Кот отвечает, что нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии