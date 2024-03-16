НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Шалимов о «Спартаке»: «Есть футбольные вопросы, ответы на которые мы не получаем на поле. Абаскаль уходит в нефутбольное объяснение – ответы про жену, пословицы про волка и собак»

14 марта красно-белые обыграли «Оренбург» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1). «Матч был максимально важен для Абаскаля, даже несмотря на то, что игра ничего не решала – проигравшая команда все равно оставалась в Кубке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх