Шалимов о «Спартаке»: «Есть футбольные вопросы, ответы на которые мы не получаем на поле. Абаскаль уходит в нефутбольное объяснение – ответы про жену, пословицы про волка и собак»

14 марта красно-белые обыграли «Оренбург» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1). «Матч был максимально важен для Абаскаля, даже несмотря на то, что игра ничего не решала – проигравшая команда все равно оставалась в Кубке.