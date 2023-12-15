“СССР эпохи Горбачёва”. Крах Евросоюза неизбежен

Владимир Соловьев НАМ, РОССИЯНАМ О СЕБЕ НАДО ДУМАТЬ. ЧТО ТАМ В ЕВРОПЕ ПРОИСХОДИТ, ЭТО ИХ ДЕЛО. ОНИ ДОСТИГЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА, А МЫ УГРОБИЛИ ТО НЕБОЛЬШОЕ, ЧТО БЫЛО. НАМ ВСЕМ НАДО ЗАСУЧИТЬ РУКАВА И ПАХАТЬ-ПАХАТЬ. СССР И ЕВРОСОЮЗ ДОКАЗАЛИ, ДРУЖБЫ НАРОДОВ НЕТ, ЕСТЬ ТОЛЬКО СВОИ ИНТЕРЕСЫ И ИНТЕРЕСЫ КУЧКИ "ИНТЕРЕСАНТОВ"!

A Alex Какое технологическое совершенство? Все основные производства сейчас переезжают в Китай, Вьетнам и Индию. Платить налоги в ЕС они не собираются - у капитала нет родины. А то, что останется в результате, будет с трудом напоминать начало прошлого века.