Политика как он...
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Политика как она есть

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“СССР эпохи Горбачёва”. Крах Евросоюза неизбежен

“СССР эпохи Горбачёва”. Крах Евросоюза неизбежен

Решение высшей евробюрократии о дальнейшем расширении ЕС за счёт беднейших стран континента демонстрирует глубокую степень деградации первоначально выигрышной для Запада интеграционной идеи.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
НАМ, РОССИЯНАМ О СЕБЕ НАДО ДУМАТЬ. ЧТО ТАМ В ЕВРОПЕ ПРОИСХОДИТ, ЭТО ИХ ДЕЛО. ОНИ ДОСТИГЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА, А МЫ УГРОБИЛИ ТО НЕБОЛЬШОЕ, ЧТО БЫЛО. НАМ ВСЕМ НАДО ЗАСУЧИТЬ РУКАВА И ПАХАТЬ-ПАХАТЬ. СССР И ЕВРОСОЮЗ ДОКАЗАЛИ, ДРУЖБЫ НАРОДОВ НЕТ, ЕСТЬ ТОЛЬКО СВОИ ИНТЕРЕСЫ И ИНТЕРЕСЫ КУЧКИ &quot;ИНТЕРЕСАНТОВ&quot;!
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6 час.
A
Alex
Какое технологическое совершенство? Все основные производства сейчас переезжают в Китай, Вьетнам и Индию. Платить налоги в ЕС они не собираются - у капитала нет родины. А то, что останется в результате, будет с трудом напоминать начало прошлого века.
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6 час.
алекс кузь
У еэс , как у любой рациональной общности, есть единственный проект развития, - это построение социализма. Для реликтовых владельцев частной собств есть возможность свалить на иную планету, остров св. Елены или космический модуль. Работать на паразитов никто не будет.
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4 час.

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