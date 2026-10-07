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Порье вспомнил, как помог другу уложиться в лимит веса: «Я взялся за его волосатую задницу и немного приподнял»

Дастин Порье рассказал, как помог другу уложиться в лимит веса. «У него был перевес. Приготовили полотенце, он разделся догола, а я стоял за полотенцем вместе с ним.

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