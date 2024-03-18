В МО РФ показали поражение украинской ДРГ в приграничном районе Курской области

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» продолжают наносить огневое поражения по скоплению живой силы и техники украинских террористических формирований в приграничных районах РФ.
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