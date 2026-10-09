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В США медвежонок пробрался в дом через дверцу для собак и устроил переполох

В США медвежонок пробрался в дом через дверцу для собак и устроил переполох

В американском штате Колорадо медвежонок попал в жилой дом через дверцу для собак. Хозяева вернулись и увидели животное на диване в гостиной.

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