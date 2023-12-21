Электромобиль впервые проехал с Северного полюса на Южный. Рекордсменом стал доработанный Nissan Ariya

Шотландцы Крис и Джули Рэмзи совершили первую в истории электрокаров поездку с Северного на Южный полюс на подготовленном Arctic Trucks кроссовере Nissan AriyaЭлектрический кроссовер Nissan Ariya прошел масштабную модернизацию силами исландской компании Arctic Trucks, которая специализируется на подготовке автомобилей к экстремальным условиям.