Электромобиль впервые проехал с Северного полюса на Южный. Рекордсменом стал доработанный Nissan Ariya

Шотландцы Крис и Джули Рэмзи совершили первую в истории электрокаров поездку с Северного на Южный полюс на подготовленном Arctic Trucks кроссовере Nissan AriyaЭлектрический кроссовер Nissan Ariya прошел масштабную модернизацию силами исландской компании Arctic Trucks, которая специализируется на подготовке автомобилей к экстремальным условиям.
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