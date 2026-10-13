❗️⚡️Накануне стали известны названия обновленных украинских дронов-камикадзе большой дальности. Дальнобойная версия «Лютого» с дальностью до 2500 км получила обозначение Ан-196 RS.
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