Сенан Беллмаре – ФК Токио где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Японии 22 июня

В субботу, 22 июня, сыграют Сенан Беллмаре и ФК Токио в рамках Чемпионата Японии по футболу. Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Lemon Gas Stadium Hiratsuka Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.