В Венеции пассажирский автобус упал с эстакады

Как минимум 21 человек погиб при аварии с автобусом на севере Италии, Еще 15 человек пострадали, пять из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает итальянское агентство Ansa со ссылкой на префекта Венеции Микеле Ди Бари.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии