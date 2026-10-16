Чесночно-сливочный вкус этого необычного блюда понравится всем любителям рыбы с картошкой. Это блюдо легкое и не слишком калорийное, а главное готовится очень просто! Ингредиенты: 1-1,5 кг картофеля 500 гр.
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