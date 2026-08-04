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Аргументы недели

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Экзамен научит говорить: ЕГЭ ждет речевая реформа

Экзамен научит говорить: ЕГЭ ждет речевая реформа

В ближайшие годы в Единый государственный экзамен пропишется полноценная устная часть. Первопроходцами станут история и литература – предметы, где умение рассуждать и вести аргументированный диалог выходит на первый план.

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