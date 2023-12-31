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Китай

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Си Цзиньпин: Китай, добиваясь собственного развития, активно участвует в глобальном процессе как ответственная мировая держава

Пекин, 31 декабря /Синьхуа/ -- Добиваясь собственного развития, Китай активно участвует в глобальном процессе как ответственная мировая держава, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с новогодним обращением по случаю наступления 2024 года.

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