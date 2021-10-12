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Какой напиток нельзя пить натощак: медики назвали причину

Какой напиток нельзя пить натощак: медики назвали причину

Зеленый чай считается одним из лучших тонизирующих напитков, однако некоторым людям его лучше не пить, особенно по утрам на голодный желудок, пишет Comments.

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