В США рассказали о штате, не подпадающем под статью НАТО о коллективной обороне

Global Look Press/U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com Американский штат Гавайи может оказаться без защиты НАТО в случае нападения иностранной армии, так как не подпадает под пятую статью устава альянса о коллективной обороне, выяснил телеканал CNN.
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