Из Тверской области в зону проведения СВО направлена очередная партия дополнительного имущества

Жители Нелидовского и ближайших округов сплели масксети, размеры которых достигают 200 и более квадратных метров.
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