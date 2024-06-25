Политолог Золотарев: ВС РФ могут ударить по ВСУ в Запорожской области уже летом

Российские силы уже к концу лета могут нанести масштабный удар по ВСУ в Запорожской области. Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka, сославшись на слова «ряда военных экспертов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии