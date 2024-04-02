Южная Корея ввела санкции против русских судов. Обиделись на КНДР

АндрейБорков

Давайте прижмем хвосты корейцам, которые в России находятся и которые имеют контакты и дела с Южной Кореей. Таких в Приморском крае, Хабаровском крае, Камчатском крае, Сахалинской и Магаданской областях вполне достаточно. Это будет удар по Южной Корее конкретный и реальный. А еще ограничить поставки энергоресурсов в Южную Корею из РФ, вот это будет для чемчегрызов конкретным ШАПИТО! А если еще запретить южнокорейским судам ловить биоресурсы в экономической зоне и территориальных водах РФ, это будет вообще ЗАШИБИСЬ! Давайте на полгода все это ЗАПРЕТИМ и ОРГАНИЧИМ и посмотрим как чемчегрызы запоют.