Учредитель клуба "Мутабор" подарил храму мощи Николая Чудотворца после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой

Михаил Данилов — учредитель московского клуба “Мутабор”, где прошла “голая” вечеринка Насти Ивлеевой — подарил мощи Николая Чудотворца православному Храму Знамения иконы Божией Матери, который находится в Романовом переулке напротив Кремля.
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