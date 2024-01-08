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Учредитель клуба "Мутабор" подарил храму мощи Николая Чудотворца после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой

Учредитель клуба "Мутабор" подарил храму мощи Николая Чудотворца после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой

Михаил Данилов — учредитель московского клуба “Мутабор”, где прошла “голая” вечеринка Насти Ивлеевой — подарил мощи Николая Чудотворца православному Храму Знамения иконы Божией Матери, который находится в Романовом переулке напротив Кремля.

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