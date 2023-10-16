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Новый Xiaomi 14 Pro: опубликованы рендеры, раскрывающие дизайн будущего флагмана

Новый Xiaomi 14 Pro: опубликованы рендеры, раскрывающие дизайн будущего флагмана

Инсайдеры продолжают делиться информацией о грядущих новинках от ведущих производителей электроники: на этот раз в центре внимания оказался будущий флагман от компании Xiaomi – модель 14 Pro, качественные рендеры которой представил известный инсайдер Стив Хеммерстоффер.

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