Телескоп Hubble был запущен 35 лет назад

Телескоп Hubble стал одним из самых ценных и успешных научных инструментов в мировой истории. На его счету бесчисленное множество открытий, и более миллиона научных статей в конечном итоге ссылаются на Hubble.
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