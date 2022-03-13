Жуткие подробности смерти Гретты Ведлер: «Убил из-за ревности и хранил труп в гараже целый год»

Сегодня стало известно, что модель Гретта Ведлер, которая пропала год назад, мертва. Девушка перестала выходить на связь в конце февраля прошлого года.
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