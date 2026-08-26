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Владимирские новости

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Во Владимире вручены государственные и областные награды

Во Владимире вручены государственные и областные награды

Среди награждённых — Людмила Бабочкина, получившая звание «Мать-героиня» за воспитание 12 детей, и Евгений Фёдоров, гендиректор «Киржачской типографии», за 30 инициатив, включая строительство самого длинного деревянного моста в России.

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