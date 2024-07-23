«Не мешайте насиловать детей». В Госдуме «наехали» на Бастрыкина за борьбу с мигрантами: россияне должны молча терпеть

Светлана Ефименко

народ уже скоро будет брать оружие и выгонять депутатов вместе с азиатами!что же это такое нами командуют и еще угрожают что страной они будут править а мы у них на побигушках должны быть!? дома пусть в своих республиках наводят порядок со своим правительством! и своих детенышей учат порядку и своих пусть насилуют, но не наших!