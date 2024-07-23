БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна кирк
    Да в конце концов, у нас есть президент или  только  одна внешняя политика его интересует?  Сколько можно  терпеть эт...РУССКИЕ МАРШИ ВЕР...
  • vasyn
    Самое простое, что надо сделать это распустить думу и никогда её не создавать.«Не мешайте насил...
  • Людмила Байкова Байкова
    Судьи свой куш на лапу получили. Оказывается, что судей не может никакая власть судить, увольнять, кроме них самих се...ЗА КРАЖИ И РАЗБОЙ...

«Не мешайте насиловать детей». В Госдуме «наехали» на Бастрыкина за борьбу с мигрантами: россияне должны молча терпеть

«Не мешайте насиловать детей». В Госдуме «наехали» на Бастрыкина за борьбу с мигрантами: россияне должны молча терпеть

Автор: Мария Баранова Инициативы главы СК РФ Александра Бастрыкина об ужесточении миграционной политики отказались поддерживать в Госдуме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МП
Михаил Пантюхин
Согласен полностью!!!
Ответить
1 час.
Светлана Ефименко
народ уже скоро будет брать оружие и выгонять депутатов вместе с азиатами!что же это такое нами командуют и еще угрожают что страной они будут править а мы у них на побигушках должны быть!? дома пусть в своих республиках наводят порядок со своим правительством! и своих детенышей учат порядку и своих пусть насилуют, но не наших!
Ответить
1 час.
v
vasyn
Самое простое, что надо сделать это распустить думу и никогда её не создавать.
Ответить
43 мин.

Картина дня

наверх