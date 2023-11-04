АМАРАНТ "Огонек на носу, пора калымить." Каждый имеет право съездить за границу и вернуться! Так "секретарь" оправдал возвращение АБП.
Зачем вернулась Алла и почему Песков ее защищает
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Евдокимов
Рабы и холопы скрежещут зубами в бессильной ярости, но ничего не могут сделать. Как и предсказала АБП.😀😀😀
Ответить
12 час.
Людмила Назина
Оказалось она просто глупа. «Не плюй в колодец- пригодится воды напиться»
Ответить
11 час.
Nikolay Zakharov
Избаловали наши дерьмократы бомонд высочайшими заработками,вот они и кобенятся, людей в холопы и рабы произвели,на телевидении этот гадюшник продолжает видимо успешно существовать.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии