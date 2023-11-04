Зачем вернулась Алла и почему Песков ее защищает

Сергей Евдокимов Рабы и холопы скрежещут зубами в бессильной ярости, но ничего не могут сделать. Как и предсказала АБП.😀😀😀

Людмила Назина Оказалось она просто глупа. «Не плюй в колодец- пригодится воды напиться»