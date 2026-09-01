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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев об апелляции ФХР на решение ИИХФ не допускать сборную: «Правота в этом деле на стороне России. Дискриминационный характер ограничений подтвержден другими кейсами»

Михаил Дегтярев прокомментировал направление ФХР иска в CAS. «Федерация хоккея России 31 августа подала иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), обжаловав решения Международной федерации хоккея (IIHF) о сохранении запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.

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