Зеленский больше без иммунитета – Россия переходит к "плану Б" по Украине? СВОдки с фронта

valentina sergeeva Да хоть бы! По нему давно петля извилась уже!

S Serg "У них больше нет иммунитета"- я х...ю, господа присяжные и заседатели. Вот это СВО, блядь, где у первостепенных целей оказывается ИММУНИТЕТ. Да уже после зверств хохлов на Курщине нужно было сравнять бункеры с этими целями с землей. А конкретнее, перемешать их с землей.