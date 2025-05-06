Коллаж NovorosInform Операцию по Крыму могли заранее слить России, но новое оружие позволило ВСУ сбить самолет в Черном море.
Зеленский больше без иммунитета – Россия переходит к "плану Б" по Украине? СВОдки с фронта
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
valentina sergeeva
Да хоть бы! По нему давно петля извилась уже!
Ответить
2 час.
S
Serg
"У них больше нет иммунитета"- я х...ю, господа присяжные и заседатели. Вот это СВО, блядь, где у первостепенных целей оказывается ИММУНИТЕТ. Да уже после зверств хохлов на Курщине нужно было сравнять бункеры с этими целями с землей. А конкретнее, перемешать их с землей.
Ответить
31 мин.
Георгий Корнев
ВОВ длилась 3 года и 322 дня. Как я понимаю ни у кого небыло ни какого иммунитета. Уже в 1941 году советские бомбардировщики летали бомбить Берлин. Многие не вернулись, но это подняло боевой дух РА. Сейчас СВО идёт 3 года и 73 дня. Конца не видно. но иммунитет у не которых есть.
Ответить
3 мин.
Свежие комментарии