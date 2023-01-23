Спасенный пёс по кличке Беляш поступил на службу в МЧС Крыма

В Крыму пёс по кличке «Беляш» появился в специализированном отряде МЧС ровно год назад. Фото: пресс-служба МЧС по РКХолодным январским вечером к начальнику группы аварийно-спасательной части Константину Иванову подошли встревоженные граждане.