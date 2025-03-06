В Мексике сняли на видео возгорание свыше 500 автомобилей

В мексиканском городе Сапопан загорелся автосалон. Об этом сообщает издание Mural. По информации источника, возгорание началось в зарослях травы, после чего из-за сильного ветра пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
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