ДДОБРОЕ УТРО

Юра Валентинов минуту назад УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗЗ ДЕЕЛЯТСЯ МОЕЙ АВОЙ — ВЧЕРА ЭТО ОБЩЕСТВО МАЛЫШКА ИЩЕТ СМ УРАЛЛ ПЕЛЬМЕНИ ПОНРАВИЛОСЬ ДЕВУШКА СПРАЩИВАЕТ ТЫ КУДА НАМИЛИСЯ С РАБОТЫ МУЖИК В ПИДОРКЕ ГОВООРИТ ДОМОЙ ХХОЛОДЕЦ С ХХРЕНМ ПОЕМ А ТО УСТАЛ ВРУЛЮ БИ 2 ИНЕТ ГАЗЕЬА ДОНБАСС СЕГОДДНЯ СТАВИТ МИ БЛОГИ МОСКВА ЧЕЕ ХХОТЬ ПРЕДУПРЕДИЛИ ББЫ НравитсяПоказать список оценивших 3 КомментарийПоделитьсяПоказать список поделившихся Юра Валентинов ДОБРОКЕУТРТПЯТЬ ЧАСОВ И РЕЗЗИНКА И ПАРА ТРСОВ НравитсяПоказать список оценивших минуту назад Ответить Поделиться Юра Валентинов МАРФУША ДЮОАВИЛА МН КОНТАКТЫ МАМБА НравитсяПоказать список оценивших 26 секунд назад Ответить Поделиться Юра Валентинов ТЛФ НЕ ББЕРЕТ Источник: news24 .