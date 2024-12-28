Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 739 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Поскольку мы Водолеи, мы стоим на несколько голов выше западного варварского сатанистско-педерастического образования...Мы убьем вас всех
  • Леонид Руси
    Еврей обещал народу мир... За это те за него проголосовали... А взамен отправил их умирать... чтобы заработать на их ...Игра на публику
  • Одиссей
    С одной стороны - ХОРОШО, просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНО: вернули преступность на историческую родину и пусть с ней, в полном со...В Таджикистане ро...

Мы убьем вас всех

Мы убьем вас всех

Уверен, не только меня, но и многих читателей моего блога поражает беспечность европейцев, которые то и дело нас провоцируют.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Трофимов
идиотизм в европе прогрессирует это понятно
Ответить
4 час.
АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП                                                                                                                           Ответ по центрам принятия решений должен быть не по Украине, хотя и им тоже надо дать как следует, а, на первых порах, по Англии, по их военной базе или заводу, выпускающих ракеты. Только тогда эти уроды поймут, что шутить с Россией смерти подобно!!!
Ответить
3 час.
Леонид Руси
Поскольку мы Водолеи, мы стоим на несколько голов выше западного варварского сатанистско-педерастического образования. Они дикари... Культура отсутствует... Живут рассудком как волки... Эти слабоумные рассчитывают, что обманут нас... и стараются подбадривать друг друга... Но на самом деле их общество загнивает и саморазрушается... Это видно по их дебильно-тупорылому руководству... Это же не лидеры, а животные...
Ответить
20 мин.

Картина дня

наверх