Мы убьем вас всех

ЩАП Ответ по центрам принятия решений должен быть не по Украине, хотя и им тоже надо дать как следует, а, на первых порах, по Англии, по их военной базе или заводу, выпускающих ракеты. Только тогда эти уроды поймут, что шутить с Россией смерти подобно!!!

Леонид Руси

Поскольку мы Водолеи, мы стоим на несколько голов выше западного варварского сатанистско-педерастического образования. Они дикари... Культура отсутствует... Живут рассудком как волки... Эти слабоумные рассчитывают, что обманут нас... и стараются подбадривать друг друга... Но на самом деле их общество загнивает и саморазрушается... Это видно по их дебильно-тупорылому руководству... Это же не лидеры, а животные...