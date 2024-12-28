Уверен, не только меня, но и многих читателей моего блога поражает беспечность европейцев, которые то и дело нас провоцируют.
Мы убьем вас всех
Комментарии
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Сергей Трофимов
идиотизм в европе прогрессирует это понятно
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4 час.
АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП Ответ по центрам принятия решений должен быть не по Украине, хотя и им тоже надо дать как следует, а, на первых порах, по Англии, по их военной базе или заводу, выпускающих ракеты. Только тогда эти уроды поймут, что шутить с Россией смерти подобно!!!
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3 час.
Леонид Руси
Поскольку мы Водолеи, мы стоим на несколько голов выше западного варварского сатанистско-педерастического образования. Они дикари... Культура отсутствует... Живут рассудком как волки... Эти слабоумные рассчитывают, что обманут нас... и стараются подбадривать друг друга... Но на самом деле их общество загнивает и саморазрушается... Это видно по их дебильно-тупорылому руководству... Это же не лидеры, а животные...
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20 мин.
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