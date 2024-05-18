В Новой Каледонии идут бои между французскими военными и коренными жителями

Москва призвала Париж воздержаться от применения насилия к протестующим жителям Новой Каледонии – заморской территории Франции, расположенной на десятках островов в южной части Тихого океана – обеспечив соблюдение прав и свобод местного населения.
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