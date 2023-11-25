На каком свидании допустима близость с мужчиной — тайны мужской психологии

Каждая история отношений между мужчиной и женщиной – уникальна и неповторима. Бывают крепкие браки, начавшиеся с секса в день знакомства, а бывают очень проблемные отношения, в которых секс случился после полугода хождения за ручку… Как мужчины воспринимают согласие женщины на секс? Хотим ….