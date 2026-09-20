Умар Кремлёв и его американские связи: Откуда деньги на подарок Трампу?

Расследование издания ProPublica привлекло внимание к тому, как именно оплачивались послесвадебные торжества Дональда Трампа-младшего и Беттины Трамп.
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