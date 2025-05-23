Система "Купол Донбасса" сорвала атаку ВСУ на Зуевскую ТЭС в ДНР

Иван Ноябрев/ТАСС Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" единовременно перехватила четыре ударных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацеленных на Зуевскую ТЭС, которая питает несколько районов ДНР, сообщили в региональном УФСБ.