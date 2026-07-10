Новак наконец признал, что дефицит топлива есть, и сказал, с чем он связан

Вице-премьер РФ Александр Новак в конце концов признал, что в стране наблюдается дефицит топлива. Это связано в том числе с атаками Украины, так как нефтеперерабатывающие заводы часто выходят из строя из-за "прилетов".
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