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Рябыкин об 1:4 от «Авангарда»: «Соперник был посвежее и помобильнее после выходных. Меняем систему игры «Витязя», но всему нужно время»

«Авангард» здорово играл, мы себе в актив можем занести только второй период и пару минут третьего. Соперник был посвежее после выходных, а у нас это уже не первая игра: и на выезде, и дома играем через день.

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