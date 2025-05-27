Над семью регионами: за ночь российские силы ПВО сбили 99 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 99 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 56 беспилотников перехвачено над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, семь — над Владимирской, пять — над Калужской, четыре — над Тульской и по одному — над Ростовской и Липецкой областями.