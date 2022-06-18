Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Мы читаем и играем.

Мы читаем и играем.

Лето - это прекрасная пора, его любят дети и взрослые. Это пора веселья, улыбок, чтения, игр, яркого солнца и прекрасного настроения.

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