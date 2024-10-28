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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» и Аморим согласовали основные условия контракта. Идут переговоры со «Спортингом» (Флориан Плеттенберг)

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, стороны уже согласовали ключевые детали контракта, остаются детали.

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