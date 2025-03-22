Свердловского депутата, предложившего «отрезать хрен» виновникам абортов, пугают Бастрыкиным

Депутату свердловского заксобрания Вячеславу Вегнеру, предложившему ампутировать половой орган виновникам абортов, пригрозили заявлением в Следственный комитет России на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.
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