Яйла - плоские безлесные места на горах Крыма, Героизм боровшихся за освобождение полуострова увековечат памятным знаком.
Какую историю хранит о войне самая большая яйла Крыма
Комментарии
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Светлана Митленко
И это очень радует. Завет продолжают выполнять: Никто не забыт и ничто не забыто!
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1 д.
Инна Диаманти
Что такое яйла? Вот бы пояснили на русском языке. Зачем писать на языке тех, кто предавал партизанские отряды и сдавал их врагу?
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21 час.
Светлана Митленко
Инна, а прочесть первую строчку не суждено? Это первое. А второе существуют географические названия. Их тоже по вашему желанию надо упразднить?На Ай-Петринской яйле в Крыму Байдарская яйла Ай-Петринская яйла Ялтинская яйла Никитская яйла Гурзуфская яйла Бабуган-яйла Чатыр-Даг-яйла Долгоруковская яйла (Субаткан-яйла) Демирджи-яйла Караби-яйла Яйла Орта-Сырт
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12 час.
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