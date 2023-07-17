Какую историю хранит о войне самая большая яйла Крыма

Светлана Митленко И это очень радует. Завет продолжают выполнять: Никто не забыт и ничто не забыто!

Инна Диаманти Что такое яйла? Вот бы пояснили на русском языке. Зачем писать на языке тех, кто предавал партизанские отряды и сдавал их врагу?