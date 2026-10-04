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Мой личный рейтинг банковских карт: от незаменимых в путешествиях до ситуативных

Мой личный рейтинг банковских карт: от незаменимых в путешествиях до ситуативных

Тема банковских карт и выгодного кэшбэка всегда вызывает живой интерес. Многие ищут универсальное решение, но на практике всё оказывается сложнее: у каждого банка свои сильные стороны, которые раскрываются в зависимости от жизненных сценариев.

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