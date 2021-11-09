Бурые медведи – грозные хищники, обитающие на территории России и Америки. Сложно представить, но даже столь величественные и опасные животные могут быть милыми и непосредственными! Медвежата завалили маму, играя с ней “Ты на меня смотришь?” “Привет, человек!” “Какое крутое дерево!” “Смотри, как я могу!” Полностью расслабился на мамочке Сладкий сон Пяточка “Мммм, весной запахло…” Он дразнится? У – умиротворение Водные процедуры Милый малыш обнимает льдинкуThe post 10+ фото, которые доказывают, что медведи тоже бывают милыми first appeared on Мур ТВ.