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10+ фото, которые доказывают, что медведи тоже бывают милыми

Бурые медведи – грозные хищники, обитающие на территории России и Америки. Сложно представить, но даже столь величественные и опасные животные могут быть милыми и непосредственными! Медвежата завалили маму, играя с ней “Ты на меня смотришь?” “Привет, человек!” “Какое крутое дерево!” “Смотри, как я могу!” Полностью расслабился на мамочке Сладкий сон Пяточка “Мммм, весной запахло…” Он дразнится? У – умиротворение Водные процедуры Милый малыш обнимает льдинкуThe post 10+ фото, которые доказывают, что медведи тоже бывают милыми first appeared on Мур ТВ.

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