Фигуристка Родина резко высказалась о пенсии: «Не знаю, я работаю»

МОСКВА, 30 марта, ФедералПресс. Легендарная советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что никогда не пробовала и не хочет жить только на пенсионные выплаты.
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