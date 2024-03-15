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За счёт спонсоров войны Пора создать «Фонд национального возрождения» для восстановления Украины

За счёт спонсоров войны Пора создать «Фонд национального возрождения» для восстановления Украины

Бывший украинский премьер Николай Азаров в своем Telegram-канале в октябре прошлого года сообщал, что в 2013 году власти Украины просили выделить 160 миллиардов долларов на внедрение европейских стандартов и технологий в экономику, на развитие и модернизацию промышленности.

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